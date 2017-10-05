Сергей Рубаков мог стать фигурантом еще одного дела о взятке

В четверг, 5 октября, судья Ленинского района Самары Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело по статье "Предложение посредничества во взяточничестве" в отношении безработного Владислава Ахмедова.

По версии следствия, Ахмедов должен был отдать 2,5 млн руб. главе департамента градостроительства мэрии Самары Сергею Рубакову, который сейчас находится под следствием по другому уголовному делу.

Владислав Ахмедов раньше не был судим и трудился в строительной компании "Самаражилинвест". Как следует из обвинительного заключения, он предложил своему знакомому из ООО "Гидромеханизация", некоему Волкову, помочь оформить в собственность участок на острове Песчаный в Красноглинском районе Самары (турбаза "Электрон"). А между тем обещанная земля относилась к лесному фонду и принадлежала государству.

Волков сначала на предложение согласился, но потом пошел к правоохранителям и написал заявление.

Сотрудники БЭП и ПК областного управления МВД на заявление среагировали: провели оперативный эксперимент.

В результате Ахмедов 25 июля 2016 г. в "четырнадцатой", припаркованной у дома на ул. Самарской, получил часть от требуемой взятки: 115 тыс. руб. и муляж еще 1,635 млн рублей. Причем, как подчеркнуто в обвинительном заключении, зачитанном в суде, деньги он "получил для передачи Рубакову".

Сам Владислав Ахмедов на суде сказал, что признает вину частично.

"Мы считаем, что обвинение надумано, — пояснила журналисту Волга Ньюс позицию защиты адвокат НКО Самарская областная коллегия адвокатов Анна Давыдова. — Обвиняемому инкриминируется предложение посредничества в даче взятки чиновнику, в компетенцию которого не входило решение вопроса, о котором шла речь. Владислав Ахмедов не отрицает, что хотел получить некоторую сумму денег для себя. Но по его мнению, его действия подходят под статью УК РФ "Мошенничество". Но чтобы силовики могли предъявить обвинение по этой статье, необходимо, чтобы в деле был потерпевший. А Волков не может быть потерпевшим, поскольку передавал не свои деньги во время оперативного эксперимента, то есть ущерб ему не нанесен".

Пикантности ситуации добавляет и еще одно обстоятельство. По словам адвоката Анны Давыдовой, ее подзащитному было предложено сотрудничество со следствием. В итоге Ахмедов с чемоданом денег был отправлен в офис к Рубакову. Но предварительного "созвона" у Ахмедова и Рубакова не было и помощница последнего, завидев на пороге Ахмедова, сообщила, что начальника на месте нет.

Таким образом, до "конечного звена" деньги не дошли и, факт, что они предназначались Рубакову — не доказан. Повторно Ахмедова к Рубакову не отправляли. А позже Рубакова "взяли" на другой передаче денег. Причем также 2,5 млн руб. и также якобы за решение вопроса, бывшего не в его официальной компетенции.

Напомним, как следует из материалов следствия, в мае 2017 г. Сергей Рубаков встречался с директором Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального строительства" (бывшим руководителем ГУП СО "Стройконтроль") Реналем Мязитовым. Тогда они договорились, что Рубаков получит от Мязитова 2,5 млн руб. и решит вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

2 июня Рубаков и Мязитов встретились в ресторане "Паровоз". Там состоялась передача 1,1 млн руб. и муляжа купюр еще на 1,4 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, должны были отправиться "по цепочке" не установленному следствием лицу в правоохранительных органах.

После получения денег Рубакова задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области на месте. 3 июня представители регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Предложение посредничества во взяточничестве".

Суд отправил Рубакова на время следствия под домашний арест. Также по этому уголовному делу был задержан сотрудник ФСБ по Самарской области Максим Докучаев (сейчас он уволен).

Позже в некоторых СМИ сообщалось, что в деле Рубакова появился новый эпизод, но официально эту информацию никто не подтвердил.