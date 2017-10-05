На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправятся 125 участников от Самарской области

В четверг, 5 октября, на площадке редакции "Самарской газеты" прошла пресс-конференция, посвященная проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

14 октября в Сочи стартует XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В России он проводится в третий раз.

В ходе пресс-конференции руководитель областного департамента по делам молодежи Владислав Лихачев рассказал, что впервые Россия приняла шестой по счету Всемирный фестиваль молодежи в 1957 году, затем в 1985 году в Москве состоялся XII Всемирный фестиваль. В этом году наша страна в городе Сочи примет в третий раз студентов со всего мира.

"За два года проделан огромный объем работы, чтобы завоевать, подготовиться и достойно провести Всемирный фестиваль молодежи. В этом году в Сочи съедутся около 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Это практически все государства, входящие в ООН", — рассказал Владислав Лихачев.

Прием заявок от потенциальных участников стартовал два года назад. Конкурс составил восемь человек на место. В итоге после тщательного отбора в Сочи от Самарской области отправится делегация из 125 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Это молодые ученые, исследователи, фотографы, журналисты, спортсмены и др.

"При отборе высоко ценились те анкеты, где молодые люди заявляли о том, как благодаря участию в фестивале они смогут продвинуться в решении проблем в какой-то из областей — экологии, образовании, международной безопасности, мобильных технологиях, транспортных сетях, энергетике и прочих", — пояснил Владислав Лихачев.

На протяжении десяти дней в олимпийском парке на 13 тематических площадках пройдет большое количество дискуссий, круглых столов, лекций, мастер-классов. Также предусмотрена обширная культурно-спортивная программа.

Помимо участников фестиваля, в Сочи отправится команда волонтеров. В нее вошли 90 добровольцев в возрасте от 18 до 64 лет.

"Они тщательно подготовились к проведению фестиваля. В том числе, прошли курс по краеведению, чтобы достойно представить Самарскую область на международной арене. В Сочи добровольцы будут активно помогать организаторам. В их задачи входит решать вопросы транспортной логистики, сопровождать делегаций и дискуссионные площадки, организовывать питание и многое другое", — пояснила в ходе пресс-конференции руководитель делегации волонтеров Елена Данилина.

Также Самарская область тщательно подготовилась к участию в выставке российских регионов, которая пройдет на одной из площадок фестиваля.

Крупнейшие предприятия и образовательные учреждения губернии представят свои разработки. В числе экспонатов интерактивный анатомический стол "Пирогов" — это аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерной моделью человеческого тела. Также будет представлен студенческий спутник "Аист" и многое другое.

Специальным гостем пресс-конференции стала участница VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Мария Штанова.

"Для меня это было самое запоминающееся событие в жизни. На фестиваль я попала, будучи студенткой третьего курса, мне было 20 лет. В 1957 году впервые в Советском Союзе открыли железный занавес, чтобы к нам приехали молодые люди со всего мира, — поделилась воспоминаниями Мария. — Одно из самых ярких событий произошло 6 августа в День Хиросимы. На Манежной площади пел хор "Поющие голоса Японии". В небо поднимались черные шары и дирижабль в форме атомной бомбы с надписью — "Нет войне". Это было настолько впечатляюще и трогательно, что люди не могли сдержать слез".

В завершении Мария Штанова призналась, что тогда участники фестиваля вынесли самый главный вывод — русскому народу, как и всем остальным странам, не нужна война.