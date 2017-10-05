На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправятся 125 участников от Самарской области

В четверг, 5 октября, на площадке редакции "Самарской газеты" прошла пресс-конференция, посвященная проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).
14 октября в Сочи стартует XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В России он проводится в третий раз.
В ходе пресс-конференции руководитель областного департамента по делам молодежи Владислав Лихачев рассказал, что впервые Россия приняла шестой по счету Всемирный фестиваль молодежи в 1957 году, затем в 1985 году в Москве состоялся XII Всемирный фестиваль. В этом году наша страна в городе Сочи примет в третий раз студентов со всего мира.
"За два года проделан огромный объем работы, чтобы завоевать, подготовиться и достойно провести Всемирный фестиваль молодежи. В этом году в Сочи съедутся около 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Это практически все государства, входящие в ООН", — рассказал Владислав Лихачев.
Прием заявок от потенциальных участников стартовал два года назад. Конкурс составил восемь человек на место. В итоге после тщательного отбора в Сочи от Самарской области отправится делегация из 125 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Это молодые ученые, исследователи, фотографы, журналисты, спортсмены и др.
"При отборе высоко ценились те анкеты, где молодые люди заявляли о том, как благодаря участию в фестивале они смогут продвинуться в решении проблем в какой-то из областей — экологии, образовании, международной безопасности, мобильных технологиях, транспортных сетях, энергетике и прочих", — пояснил Владислав Лихачев.
На протяжении десяти дней в олимпийском парке на 13 тематических площадках пройдет большое количество дискуссий, круглых столов, лекций, мастер-классов. Также предусмотрена обширная культурно-спортивная программа.
Помимо участников фестиваля, в Сочи отправится команда волонтеров. В нее вошли 90 добровольцев в возрасте от 18 до 64 лет.
"Они тщательно подготовились к проведению фестиваля. В том числе, прошли курс по краеведению, чтобы достойно представить Самарскую область на международной арене. В Сочи добровольцы будут активно помогать организаторам. В их задачи входит решать вопросы транспортной логистики, сопровождать делегаций и дискуссионные площадки, организовывать питание и многое другое", — пояснила в ходе пресс-конференции руководитель делегации волонтеров Елена Данилина.
Также Самарская область тщательно подготовилась к участию в выставке российских регионов, которая пройдет на одной из площадок фестиваля.
Крупнейшие предприятия и образовательные учреждения губернии представят свои разработки. В числе экспонатов интерактивный анатомический стол "Пирогов" — это аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерной моделью человеческого тела. Также будет представлен студенческий спутник "Аист" и многое другое.
Специальным гостем пресс-конференции стала участница VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Мария Штанова.
"Для меня это было самое запоминающееся событие в жизни. На фестиваль я попала, будучи студенткой третьего курса, мне было 20 лет. В 1957 году впервые в Советском Союзе открыли железный занавес, чтобы к нам приехали молодые люди со всего мира, — поделилась воспоминаниями Мария. — Одно из самых ярких событий произошло 6 августа в День Хиросимы. На Манежной площади пел хор "Поющие голоса Японии". В небо поднимались черные шары и дирижабль в форме атомной бомбы с надписью — "Нет войне". Это было настолько впечатляюще и трогательно, что люди не могли сдержать слез".
В завершении Мария Штанова призналась, что тогда участники фестиваля вынесли самый главный вывод — русскому народу, как и всем остальным странам, не нужна война.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.