Самарские спортсмены завоевали медали чемпионата мира по дзюдо среди ветеранов

В итальянском городе Ольбия, с 30 сентября по 3 октября, проходил Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. В составе российской сборной участие в соревнованиях принимали и самарские спортсмены: Рамиль Гельмендинов, Иван Сильдушкин, Андрей Салмин. В итоге все дзюдоисты региона вернулись домой с медалями.
Рамиль Гельмендинов вышел на татами в возрастной категории М2, весовой категории 66 кг. "До сих пор мне не удавалось стать чемпионом, всегда был где-то рядом. Но в этот раз видимо мое большое желание компенсировало все то, чего не хватало прежде, и я наконец занял первое место", — рассказал Рамиль. В первой встрече самарец поборол француза, сделав контрприем от подхвата на оценку вазари. Самой сложной, говорит победитель, оказалась вторая схватка cо спортсменом из Венгрии, который уже завоевывал титул чемпиона мира. Уже в дополнительное время Гельмендинов обошел соперника с минимальным преимуществом. А за выход в финал Рамиль боролся с японцем: "На первой минуте сделал бросок, который оценили вазари. Затем удерживал преимущество, в самом конце схватки прихватил его на удержание, как результат — чистая победа. В финал с другой группы выщел соотечественник, которого чистым броском мне удалось бросить!". В итоге — золото чемпионата.
Иван Сильдушкин и Андрей Салмин завоевали бронзовые медали. Иван — в возрастной категории М3, весовой категории 81 кг, Андрей — в возрастной категории М2, весовой категории 90 кг, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!