Самарские спортсмены завоевали медали чемпионата мира по дзюдо среди ветеранов

В итальянском городе Ольбия, с 30 сентября по 3 октября, проходил Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. В составе российской сборной участие в соревнованиях принимали и самарские спортсмены: Рамиль Гельмендинов, Иван Сильдушкин, Андрей Салмин. В итоге все дзюдоисты региона вернулись домой с медалями.

Рамиль Гельмендинов вышел на татами в возрастной категории М2, весовой категории 66 кг. "До сих пор мне не удавалось стать чемпионом, всегда был где-то рядом. Но в этот раз видимо мое большое желание компенсировало все то, чего не хватало прежде, и я наконец занял первое место", — рассказал Рамиль. В первой встрече самарец поборол француза, сделав контрприем от подхвата на оценку вазари. Самой сложной, говорит победитель, оказалась вторая схватка cо спортсменом из Венгрии, который уже завоевывал титул чемпиона мира. Уже в дополнительное время Гельмендинов обошел соперника с минимальным преимуществом. А за выход в финал Рамиль боролся с японцем: "На первой минуте сделал бросок, который оценили вазари. Затем удерживал преимущество, в самом конце схватки прихватил его на удержание, как результат — чистая победа. В финал с другой группы выщел соотечественник, которого чистым броском мне удалось бросить!". В итоге — золото чемпионата.



Иван Сильдушкин и Андрей Салмин завоевали бронзовые медали. Иван — в возрастной категории М3, весовой категории 81 кг, Андрей — в возрастной категории М2, весовой категории 90 кг, сообщает министерство спорта Самарской области.