БК "Самара" одержал крупную победу над "Химки-Подмосковье" — 80:60

В четверг, 5 октября, в очередном матче Суперлиги БК "Самара" принимал на своем паркете "Химки-Подмосковье".

Дебют матча остался за хозяевами. Александр Савенков, будто исправляясь за предыдущую "сухую" игру, реализовал две первые атаки. Но вот после этого игра в нападении как-то не пошла — следующих набранных "Самарой" очков болельщики ждали более трех минут. И все же стартовая десятиминутка проходила не очень результативно (если вспоминать поединок с МБА): у команды не "полетело" издали (0 из 5), очки удавалось набирать преимущественно с линии штрафных — но и их хватало, чтобы завершить отрезок с небольшим преимуществом (18:10).

Во втором периоде игра выровнялась, химчане стали отвечать на каждое самарское попадание своим, держась на дистанции в 4-6 очков. Только первая от "Самары" точная треха в исполнении Евгения Фидия несколько изменила ситуацию. За минуту с небольшим 7 очков подряд набрал Алексей Голяхов — разница в счете впервые стала двузначной: 38:27 за минуту до большого перерыва.

Отдохнув, "Самара", наконец, взялась за дело: Евгений Фидий, Дмитрий Головин и Алексей Голяхов организовали рывок 11:2, доведя преимущество до 20 очков (49:29 к середине третьего периода). Но и после этого не сбавили обороты: Головин забил две трехи подряд, а Фидий за пару минут настрелял 8 очков, вновь включился в игру Александр Савенков, попал издали долго "молчавший" Алексей Чиликин, своей "бомбой" закрывший десятиминутку — 30:12 по итогам ударной четверти и общие "68:39".



Евгений Фидий и в заключительном периоде продолжил забивать, быстро преодолев 20-очковую планку. Но в целом четвертая десятиминутка, как и первая, была не самой результативной. Исход поединка был уже предрешен, и оба тренера имели возможность дать поиграть всем своим баскетболистам. Чуть лучше себя проявить сумели химчане — они завершили период в свою пользу. Но на итоговом результате это никак не сказалось.



80:60 — победная серия в противостоянии с подмосковной командой продолжается.



Теперь "Самаре" после небольшой паузы предстоят матчи на выезде: 15 октября — в Сургуте, 18-го — в Новосибирске. На своей площадке команда сыграет 22 октября — против "Купола-Родники", сообщает официальный сайт лиги.