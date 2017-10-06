В Сызрани локомотив сбил пенсионерку, переходившую пути в неположенном месте

В четверг, 5 октября, в Сызрани около 19:30 в районе торгового центра "Победа" локомотив сбил 67-летнюю женщину, когда та переходила железнодорожные пути в неположенном для этого месте, сообщает syzran-small.ru.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Сызрани, пострадавшая осталась жива и была госпитализирована в ЦГБ Сызрани. По предварительным данным, женщина получила перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат