В Сызрани локомотив сбил пенсионерку, переходившую пути в неположенном месте

В четверг, 5 октября, в Сызрани около 19:30 в районе торгового центра "Победа" локомотив сбил 67-летнюю женщину, когда та переходила железнодорожные пути в неположенном для этого месте, сообщает syzran-small.ru.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Сызрани, пострадавшая осталась жива и была госпитализирована в ЦГБ Сызрани. По предварительным данным, женщина получила перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние.