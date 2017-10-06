Фасад Дома промышленности отреставрируют в течение полугода

АО "Транспортно-логистическая компания" ищет подрядчика, который отреставрирует фасад Дома промышленности на ул. Куйбышева, 145/ ул. Красноармейской, 3. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Работы должны быть проведены в течение шести месяцев после заключения контракта.

Речь идет об аукционе на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального наследия "Дом промышленности".

С состав работ войдут облицовка стен плитами из мрамора, восстановление штукатурки и лепнины, замена стекол, ремонт гранитных ступеней центрального входа и другие работы.

Начальная максимальная стоимость контракта — 10,7 млн рублей