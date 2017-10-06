Фасад Дома промышленности отреставрируют в течение полугода

АО "Транспортно-логистическая компания" ищет подрядчика, который отреставрирует фасад Дома промышленности на ул. Куйбышева, 145/ ул. Красноармейской, 3. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Работы должны быть проведены в течение шести месяцев после заключения контракта.
Речь идет об аукционе на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального наследия "Дом промышленности".
С состав работ войдут облицовка стен плитами из мрамора, восстановление штукатурки и лепнины, замена стекол, ремонт гранитных ступеней центрального входа и другие работы.
Начальная максимальная стоимость контракта — 10,7 млн рублей
Последние комментарии
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?
Были семьёй на открытии. Нам очень понравилось. Кольцо приобрело потрясающий вид. Спасибо мастерам кудесникам! Столько споров было вокруг этой арки, но не зря деньги "всем миром" собирались)))))))) Пусть скромно, но барельефы решают!!!
Оригинально смотрится! Главное вовремя выставить охрану, т.к. сборщики цвет металлов не дремлют!:)
Ну и кто подрядчик? Очередной Варяг?
Посмотрим, кто будет заниматься объектом.