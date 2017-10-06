Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине, в двух сетах проиграв представительнице Румынии Симоне Халеп (2) со счетом 2:6, 1:6, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Дарья совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету второй ракетки мира 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 брейков.