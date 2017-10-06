В ДТП погиб главврач Октябрьской горбольницы Михаил Андрианов

В четверг, 5 октября, около 17:00 на "Шигонском" перекрестке трассы М-5 столкнулись автомобиль Lada Priora и Toyota Corolla. В отечественной легковушке Главврач ЦГБ г. Октябрьск Михаил Андрианов скончался от полученных ран, находясь пристегнутым на переднем пассажирском сидении, пишет ktv-ray.

На месте работали два экипажа "скорой помощи". Девушке, управлявшей Toyota Corolla, была оказана психологическая помощь. Первый экипаж "скорой" госпитализировал водителя Priora, в которой погиб Андрианов.

Авария произошла, когда ВАЗ с главврачом Михаилом Андриановым двигался со стороны Октябрьска в направлении Москвы. В этот момент Toyota Corolla, двигающаяся во встречном направлении, начала поворот налево в направлении Шигон.