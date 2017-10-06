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Образование Общество

Фестиваль науки готов удивлять самарцев

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 по 8 октября в Самаре на двух площадках пройдет Всероссийский Фестиваль науки. Гостей ждут 60 интерактивных выставочных экспозиций, 15 мастер-классов и 19 лекций.

"Общая площадь, которую займет экспозиция фестиваля, составит около 3 тыс. кв. м. Мы планируем, что наши мероприятия вместе с лекториями за три дня посетят около 30 тысяч человек, — рассказал ответственный секретарь оргкомитета Фестиваля науки в Самаре Алексей Аржанов. — У фестиваля есть два девиза. Первый — "Наука 0+", иными словами, мы предполагаем, что наука может быть доступна с самого зарождения человеческого сознания. Второй девиз — "Прикоснись к науке". Наша задача — сделать так, чтобы даже малыши смогли в прямом смысле слова прикоснуться к науке".

На площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва участники фестиваля смогут примерить на себя сразу несколько ролей. Настоящим ученым-экспериментатором позволит себя почувствовать интерактивная химическая лаборатория и площадка "Занимательная физика". Знатоком — "Лаборатория интеллектуальных игр". Понять, какой экологический след ты оставишь на Земле, можно будет с помощью тематического экспресс-тестирования.

Любители роботов смогут побольше узнать о принципах их работы с помощью представителей Центра робототехники Самарского университета. В музее авиации и космонавтики Самарского университета (Московское шоссе, 34, корпус 3) можно будет стать настоящим пилотом благодаря интерактивной игре "За штурвалом самолета". А у фото-стены "Примерь на себя учёного" у гостей фестиваля будет возможность преобразиться в Эйнштейна или любого другого ученого при помощи различных атрибутов.

Вторая площадка Фестиваля науки откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Она также удивит различными форматами продвижения науки. Здесь пройдет интерактивная выставка "История и мировые открытия", где можно будет научиться писать китайские иероглифы, послушать испанскую музыку и узнать интересные факты об особенностях английского языка. Также будут представлены химическая лаборатория Самарского университета, разнообразные интеллектуальные игры сразу в нескольких областях: социологии, литературе, фотографии и даже в сфере загадок восприятия. Не дадут заскучать и самым маленьким гостям — для них будет работать интерактивная выставка-лаборатория "Робототехника для детей".

Особыми гостями фестиваля станут известные популяризаторы науки, которые доступным языком расскажут, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открывает современному человеку. В их числе — российский астрофизик и журналист Борис Штерн, который расскажет об экзопланетах, и крупнейший специалист по русской культуре, фотограф, профессор Университета Тюлейн (США) Уильям Брумфилд.

Свои программы на фестивале представят научно-популярные лектории "Думай", "Курилка Гутенберга" и проект "15×4 Самара", Парк чудес "Галилео", музей занимательных наук "Эйнштейн" и другие. Полная программа мероприятий Фестиваля науки опубликована в официальной группе https://vk.com/festivalnauki63.

Информационные партнеры Фестиваля науки в Самаре: агентство коммуникаций "ПРАТОН", информационный портал "Волга Ньюс", "Самарская газета", "Комсомольская правда", "ТЛТ.Город.ру". Генеральный информационный партнер — телерадиокомпания "Губерния".

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Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

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