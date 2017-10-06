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Муниципалитеты Власть и политика

Митинг, запланированный 7 октября на пл. им. Кирова, оказался несогласован с мэрией Самары

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары не согласовала митинг, запланированный 7 октября на пл. им. Кирова, сообщили в городской администрации.

Напомним, ранее отдельные СМИ и интернет-ресурсы распространили информацию о согласовании митинга, однако, она не соответствует действительности.

Администрация городского округа Самара не согласовала данное мероприятия в связи с тем, что его цели противоречат Федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".

Об отсутствии согласования 5 октября 2017 года официальным письмом горадминистрации были уведомлены организаторы митинга.

"В этой связи предупреждаем организаторов и потенциальных участников данного мероприятия о недопустимости нарушений положений действующего законодательства и об ответственности за участие в незаконной деятельности. В соответствии со ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов", — говорится в сообщении мэрии.

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