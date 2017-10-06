Митинг, запланированный 7 октября на пл. им. Кирова, оказался несогласован с мэрией Самары

Мэрия Самары не согласовала митинг, запланированный 7 октября на пл. им. Кирова, сообщили в городской администрации.
Напомним, ранее отдельные СМИ и интернет-ресурсы распространили информацию о согласовании митинга, однако, она не соответствует действительности.
Администрация городского округа Самара не согласовала данное мероприятия в связи с тем, что его цели противоречат Федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании".
Об отсутствии согласования 5 октября 2017 года официальным письмом горадминистрации были уведомлены организаторы митинга.
"В этой связи предупреждаем организаторов и потенциальных участников данного мероприятия о недопустимости нарушений положений действующего законодательства и об ответственности за участие в незаконной деятельности. В соответствии со ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 40 часов", — говорится в сообщении мэрии.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Развалил Кашмир и свалил.
Макридин??? Не дай Бог!