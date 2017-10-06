"Ладья" всухую разгромила "Сарматов" — 5:0

В пятницу, 6 октября, в очередном матче чемпионата МХЛ "Ладья" встречалась с оренбургскими "Сарматами".
Гости, проигравшие накануне, активно начали игру, и в ее начале дважды получали большинство, которое, впрочем, реализовать не смогли.
Волжане же использовали первый такой шанс: шайба в активе Константина Кухарева - 1:0. На 14-й минуте тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков (на 1.11), и Милан Зинатуллин увеличил отрыв - 2:0.
На 28-й минуте Семен Переляев довел счет до 3:0 хорошим броском реализовав большинство — шайба, посланная защитником "Ладьи" из круга вбрасывания в зоне гостей влетела впритирку с дальней штангой.
А в начале третьего периода хозяева в четвертый раз реализовали "лишнего" (автор шайбы Владимир Журавлев) — 4:0. Эффектную точку в матче поставил в концовке Алексей Сыромятников, точным броском завершив быструю атаку тольяттинцев - 5:0.
Вратарь "Ладьи" Арсений Никоноров второй раз в сезоне отыграл "на ноль", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
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