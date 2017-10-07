Спасатели эвакуировали из Рождествено заболевшего лихорадкой подростка

В пятницу 6 октября днем потребовалась срочная эвакуация на левый берег Волги из с. Рождествено молодого человека в возрасте 17 лет, заболевшего лихорадкой, состояние которого ухудшилось, сообщили в ПСС по Самарской области.

В 13:05 для перевозки заболевшего в Рождествено выехали на катере спасатели ПСП "Центральная"

В чрезвычайной службе сообщают, что в 13:33 молодой человек в сопровождении родственников был благополучно доставлен на самарский берег Волга на спасательную станцию и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.