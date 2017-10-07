Матч "Крыльев Советов" с "Ротором" рассудит Олег Соколов

Матч 18 тура Первенства России между "Крыльями Советов" и волгоградским "Ротором" будет судить бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым, сообщает пресс-служба самарского клуба.
На поле ему помогут Валентин Мурашов и Ринат Деушев. Инспектор — Виктор Лебедев, делегат — Юрий Кузнецов.
Ранее Олег Соколов судил два матча с участием "Крыльев Советов". В одном из них волжане одержали обеду, в другом проиграли.
Напомним, встреча "Крыльев" с "Ротором" состоится 14 октября в Самаре.
Последние комментарии
Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?
Ждём-не дождёмся ответного визита
Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!