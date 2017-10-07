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Футбол Спорт

"Факел" — "Крылья Советов": самарцы начнут матч в два нападающих

ВОРОНЕЖ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги "Факел" — "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

По сравнению с поединком против "Зенита-2", тренерский штаб самарцев сделал в стартовом составе два изменения. Вместо Олега Ланина на поле выйдет Вячеслав Зинков. Также в составе запасных остался Азер Алиев. В нападении самарцы сыграют в два нападающих. Компанию Сергею Корниленко составит Сергей Самодин.

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 15 Зотов, 4 Таранов, 5 Гаджибеков, 6 Надсон, 9 Чочиев, 20 Мияйлович, 21 Зинков, 31 Ткачук, 22 Самодин, 8 Корниленко.

Запасные: 28 Леонов, 24 Гоцук, 23 Немчанинов, 27 Кленкин, 42 Тихонов, 2 Башкиров, 7 Голышев, 77 Георгиевский, 10 Алиев.

Матч "Факел" — "Крылья Советов" начнется на "Центральном стадионе Профсоюзов" в 19:00. Встреча будет показана в прямом эфире на канале "TV Губерния" (Воронеж) и портале Футбольной национальной лиги. Также за ходом поединка можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор — Андрей Миронов.

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