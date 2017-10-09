Счетная палата РФ нашла в самарском ТФОМС нарушения более чем на 1 млрд рублей

Счетная палата РФ обнаружила целый ряд нарушений в деятельности Самарского территориального фонда ОМС, пишет "Самарское обозрение".

21 сентября Счетная палата РФ опубликовала на своем официальном сайте заключение на отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об исполнении бюджета за 2016 год, представленный правительством РФ. Значительная часть этого отчета посвящена проверке данных территориального фонда ОМС Самарской области (ТФОМС).

"Самым финансовоемким среди нарушений названо установление стимулирующих доплат некоторым категориям работников за счет федеральных субвенций. За несколько месяцев 2016 г. 1,07 млрд руб. выплачено младшему персоналу и водителям медицинских организаций и "скорой" за участие в оказании медпомощи, а также специалистам со средним медицинским образованием", — пишет "СО".

Само по себе установление этих доплат нарушением не являлось, однако область должна была сделать это за счет собственных средств, поскольку подобные платежи не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Сходное нарушение допущено и тем, что самарский фонд тратил средства ОМС на диспансеризацию и профосмотры работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. На это средства должны были направлять работодатели.

Ряд нарушений аудиторы также обнаружили в ведении бухгалтерской отчетности, включая разночтения в проведенных платежах и отчетах об оказании услуг, возврате неиспользованных средств и т. п.

Директору Самарского ТФОМС Виктору Мокшину еще 8 сентября направлено представление с указанием нарушений и уведомлением о необходимости отчитаться о принятых мерах до 30 декабря.