Счетная палата РФ нашла в самарском ТФОМС нарушения более чем на 1 млрд рублей

Счетная палата РФ обнаружила целый ряд нарушений в деятельности Самарского территориального фонда ОМС, пишет "Самарское обозрение".
21 сентября Счетная палата РФ опубликовала на своем официальном сайте заключение на отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об исполнении бюджета за 2016 год, представленный правительством РФ. Значительная часть этого отчета посвящена проверке данных территориального фонда ОМС Самарской области (ТФОМС).
"Самым финансовоемким среди нарушений названо установление стимулирующих доплат некоторым категориям работников за счет федеральных субвенций. За несколько месяцев 2016 г. 1,07 млрд руб. выплачено младшему персоналу и водителям медицинских организаций и "скорой" за участие в оказании медпомощи, а также специалистам со средним медицинским образованием", — пишет "СО".
Само по себе установление этих доплат нарушением не являлось, однако область должна была сделать это за счет собственных средств, поскольку подобные платежи не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Сходное нарушение допущено и тем, что самарский фонд тратил средства ОМС на диспансеризацию и профосмотры работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. На это средства должны были направлять работодатели.
Ряд нарушений аудиторы также обнаружили в ведении бухгалтерской отчетности, включая разночтения в проведенных платежах и отчетах об оказании услуг, возврате неиспользованных средств и т. п.
Директору Самарского ТФОМС Виктору Мокшину еще 8 сентября направлено представление с указанием нарушений и уведомлением о необходимости отчитаться о принятых мерах до 30 декабря.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!