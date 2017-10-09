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Молодежная политика Общество

Поисковые отряды Самарской области представили регион на окружном слете "Никто не забыт"

УФА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 октября, в Уфе состоялось торжественное открытие окружного слета поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт".

Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО, Общероссийского движения "Поисковое движение России". Республика Башкортостан впервые принимает участников окружного слета.

Михаил Бабич неоднократно отмечал: "Немного осталось государств на территории СНГ, где помнят и чтят память предков и тот вклад, который внесен нашей страной в Победу во Второй мировой войне. Важно, чтобы молодые люди, новое поколение наших граждан хорошо представляли, какую победу одержал наш народ, какие последствия эта победа принесла для всего мира".

За 4 года движение объединило более 42 тыс. людей разных возрастов. Были подняты останки свыше 75 тыс. солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены 3905 имен и судеб бойцов. Во время церемонии открытия состоялась передача личных вещей участников войны Историко-поисковому объединению "Неизвестный солдат" (г. Киев, Украина), Историко-патриотическому объединению "Поиск" (г. Житомир, Украина).

В первый день слета его участники возложили цветы к Вечному огню в парке Победы, посетили с обзорной экскурсией музей Боевой Славы. Во второй половине дня состоялось заседание круглого стола, на котором обсуждались актуальные вопросы состояния и развития поискового движения, его роль в сохранении исторической памяти.

Самарскую область на окружном слете представили поисковые клубы: "Сокол", "В списках не значился", "Жизнь", "Поиск", всего 25 человек. Руководителем делегации выступил командир поискового отряда "Сокол" Евгений Ривкинд.

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