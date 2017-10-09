16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защита Екатерины Пузиковой подала очередное дополнение к апелляционной жалобе В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов Сотрудницу Сбербанка осудили за использование банковской тайны для хищения денег клиентов Сергей Рубаков мог стать фигурантом еще одного дела о взятке Бизнесмена осудили за пособничество в убийстве полицейского в Тольятти

Суды Происшествия

Защита Екатерины Пузиковой подала очередное дополнение к апелляционной жалобе

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати

Защита Екатерины Пузиковой накануне намеченного на 10 октября рассмотрения апелляционной жалобы подала очередное дополнение к ней. На этот раз адвокаты обращают внимание суда на эмоциональное состояние осужденной, запечатленное на фотографиях с вечеринки, на которой был отравлен ее муж, заместитель управляющего самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков.

Напомним, по итогам расследования, вызывающего массу вопросов, вдова уже дважды была признана виновной в этом убийстве и по последнему приговору получила девять лет лишения свободы.

"По многочисленным фотографиям, признанным вещественными доказательствами, видно: Екатерина позволила себе расслабиться, потому что обстановка для нее была непринужденной, — считает адвокат Андрей Карномазов. — За плечами остались тяжелые роды, почти два месяца, когда и днем, и ночью пришлось нянчиться с младенцем. Однако, если человек собрался совершить отравление при большом количестве свидетелей, да еще столь опасным ядом, разве ему не надо быть осторожным и внимательным?"

По словам Карномазова, даже выпив изрядное количество алкоголя, человек, совершающий подобного рода убийство, останется абсолютно трезвым из-за сильнейшего психоэмоционального напряжения.

Для сравнения защита приводит фото виновника торжества — двоюродного брата погибшего.

"Самое главное, что на физиологическом уровне выдает напряженность в психоэмоциональном состоянии Пузикова Д. С. — это его пот, — написано в жалобе. — На протяжении всего вечера он весь мокрый, как в бане, хотя у других присутствующих такого симптома не наблюдается. Жарко только ему, как видно на фото — больше никто не потеет. В доме не жарко, наоборот, прохладно. Но с Пузикова Д. С. льется пот, его лицо просто не высыхает. Это видно на всех фото. Страх, напряженность, пот. Кстати, это же обстоятельство было выявлено у него при прохождении полиграфа, когда снимали фильм "Кто убил банкира". Пузиков Д. С. сказал тогда, что он переживает и боится. И был пот на лице. Психолог Шарипов квалифицировал беспричинное, на первый взгляд, обилие пота как страх…"

Третий раз, когда Пузиков Д. С. невероятно вспотел — это после второго часа допроса в судебном заседании. Судья дважды прерывала допрос вопросом о том, нормально ли он себя чувствует, а спустя время вынуждена была объявить перерыв, чтобы он смог привести себя в порядок.

Также защитники выдвинули версию о том, что растворенный яд находился во флаконе из-под жидкости для промывки глазных линз. Коробочка с флаконом весь вечер находилась за спиной у отравленного и сидевшего рядом с ним кузена.

"Сама же емкость для жидкости в виде пластикового флакончика дает ему понятную ассоциацию для выдумывания компактного резервуара, например, шприца, который он так целенаправленно и настойчиво в своих показаниях вкладывает в руки Екатерины…", — указывается в дополнении.

Защита также обратила внимание на странное решение суда о признании недопустимым доказательством протокола допроса Пузиковой в качестве свидетеля в ночь с 20 на 21 марта 2012 года. При том что такого ходатайства сторона защиты не заявляла, а показания не менялись.

"Это направлено на исключение из оценки совсем другого яркого доказательства невиновности Екатерины, а именно — экспертного заключения психолого-вокалографической экспертизы Шарипова Ф.Ш., которое он провел по видеозаписи допроса Пузиковой Е. Г. На протяжении всей своей экспертной деятельности Шарипов Ф.Ш. давал экспертные заключения исключительно в пользу обвинения. […] Единственный известный нам (уверены, и всем остальным) случай заключения психолого-вокалографической экспертизы в пользу обвиняемого относится к настоящему делу. И надо же такому совпасть, что именно на этот раз его заключение оказалось недопустимым доказательством", — обращает внимание сторона защиты.

Однако, помимо заключения имеются его показания в судебном заседании, в которых он сообщил, что впервые за всю свою практику эксперта наблюдал, что Пузикова, впервые допрашиваемая в качестве фактически подозреваемого, попросту засыпает во время допроса.

Эксперт пришел к достаточно понятному и очевидному выводу, что в кровь Екатерины Пузиковой во время допроса не выделялся адреналин, что было бы невероятно, если бы она действительно была причастна к убийству. В случае же выделения адреналина человек не мог бы засыпать ни при каких обстоятельствах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Талызинa 06:17 В Сызрани сотрудница Сбербанка присваивала деньги пожилых клиентов

Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.

Антон Задворнов 19 сентября 2017 19:34 Экс-адвокат Формазов заявил отвод всему суду Новокуйбышевска

Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.

Тамара Матузкова 10 сентября 2017 17:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!

Дмитрий Миленин 30 августа 2017 16:23 Напавшим на семью начальника отдела полиции Отрадного вынесли приговор

нормально..хорошо что хоть нашли их

Volonter RF 16 июля 2017 19:15 Расследование по фактам махинаций с земельным участком под автосалонами "Полада" перевели в Тольятти

Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5