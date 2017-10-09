Защита Екатерины Пузиковой подала очередное дополнение к апелляционной жалобе

Защита Екатерины Пузиковой накануне намеченного на 10 октября рассмотрения апелляционной жалобы подала очередное дополнение к ней. На этот раз адвокаты обращают внимание суда на эмоциональное состояние осужденной, запечатленное на фотографиях с вечеринки, на которой был отравлен ее муж, заместитель управляющего самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков.

Напомним, по итогам расследования, вызывающего массу вопросов, вдова уже дважды была признана виновной в этом убийстве и по последнему приговору получила девять лет лишения свободы.

"По многочисленным фотографиям, признанным вещественными доказательствами, видно: Екатерина позволила себе расслабиться, потому что обстановка для нее была непринужденной, — считает адвокат Андрей Карномазов. — За плечами остались тяжелые роды, почти два месяца, когда и днем, и ночью пришлось нянчиться с младенцем. Однако, если человек собрался совершить отравление при большом количестве свидетелей, да еще столь опасным ядом, разве ему не надо быть осторожным и внимательным?"

По словам Карномазова, даже выпив изрядное количество алкоголя, человек, совершающий подобного рода убийство, останется абсолютно трезвым из-за сильнейшего психоэмоционального напряжения.

Для сравнения защита приводит фото виновника торжества — двоюродного брата погибшего.

"Самое главное, что на физиологическом уровне выдает напряженность в психоэмоциональном состоянии Пузикова Д. С. — это его пот, — написано в жалобе. — На протяжении всего вечера он весь мокрый, как в бане, хотя у других присутствующих такого симптома не наблюдается. Жарко только ему, как видно на фото — больше никто не потеет. В доме не жарко, наоборот, прохладно. Но с Пузикова Д. С. льется пот, его лицо просто не высыхает. Это видно на всех фото. Страх, напряженность, пот. Кстати, это же обстоятельство было выявлено у него при прохождении полиграфа, когда снимали фильм "Кто убил банкира". Пузиков Д. С. сказал тогда, что он переживает и боится. И был пот на лице. Психолог Шарипов квалифицировал беспричинное, на первый взгляд, обилие пота как страх…"

Третий раз, когда Пузиков Д. С. невероятно вспотел — это после второго часа допроса в судебном заседании. Судья дважды прерывала допрос вопросом о том, нормально ли он себя чувствует, а спустя время вынуждена была объявить перерыв, чтобы он смог привести себя в порядок.

Также защитники выдвинули версию о том, что растворенный яд находился во флаконе из-под жидкости для промывки глазных линз. Коробочка с флаконом весь вечер находилась за спиной у отравленного и сидевшего рядом с ним кузена.

"Сама же емкость для жидкости в виде пластикового флакончика дает ему понятную ассоциацию для выдумывания компактного резервуара, например, шприца, который он так целенаправленно и настойчиво в своих показаниях вкладывает в руки Екатерины…", — указывается в дополнении.

Защита также обратила внимание на странное решение суда о признании недопустимым доказательством протокола допроса Пузиковой в качестве свидетеля в ночь с 20 на 21 марта 2012 года. При том что такого ходатайства сторона защиты не заявляла, а показания не менялись.

"Это направлено на исключение из оценки совсем другого яркого доказательства невиновности Екатерины, а именно — экспертного заключения психолого-вокалографической экспертизы Шарипова Ф.Ш., которое он провел по видеозаписи допроса Пузиковой Е. Г. На протяжении всей своей экспертной деятельности Шарипов Ф.Ш. давал экспертные заключения исключительно в пользу обвинения. […] Единственный известный нам (уверены, и всем остальным) случай заключения психолого-вокалографической экспертизы в пользу обвиняемого относится к настоящему делу. И надо же такому совпасть, что именно на этот раз его заключение оказалось недопустимым доказательством", — обращает внимание сторона защиты.

Однако, помимо заключения имеются его показания в судебном заседании, в которых он сообщил, что впервые за всю свою практику эксперта наблюдал, что Пузикова, впервые допрашиваемая в качестве фактически подозреваемого, попросту засыпает во время допроса.

Эксперт пришел к достаточно понятному и очевидному выводу, что в кровь Екатерины Пузиковой во время допроса не выделялся адреналин, что было бы невероятно, если бы она действительно была причастна к убийству. В случае же выделения адреналина человек не мог бы засыпать ни при каких обстоятельствах.