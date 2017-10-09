В Отрадном водитель КамАЗа раздавил водителя экскаватора

В Отрадном ведется проверка по факту ЧП, произошедшего около 11:00 6 октября.
По данным источника в правоохранительных органах, в промзоне №1 водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом, наехал на водителя экскаватора, который стоял у ковша и ремонтировал его. 51-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
Уголовное дело пока не возбуждали, ведется проверка всех обстоятельств происшествия.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил