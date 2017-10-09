В Отрадном водитель КамАЗа раздавил водителя экскаватора

В Отрадном ведется проверка по факту ЧП, произошедшего около 11:00 6 октября.

По данным источника в правоохранительных органах, в промзоне №1 водитель КамАЗа, двигаясь задним ходом, наехал на водителя экскаватора, который стоял у ковша и ремонтировал его. 51-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Уголовное дело пока не возбуждали, ведется проверка всех обстоятельств происшествия.