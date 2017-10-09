На Московском шоссе у Castorama после ДТП "Газель" опрокинулась на встречку

В понедельник, 9 октября, в пятом часу дня на Московском шоссе в районе гипермаркета Castorama произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и автомобиля Lada Granta, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, водитель "Газели" выезжал на Московское шоссе со стороны гипермаркета. Водители автомобилей, двигавшиеся по Московскому шоссе по первому и второму рядам, грузовик пропустили, а водитель Lada Granta, ехавший по третьему, столкнулся с ним.
Как сообщают очевидцы, от удара "Газель" вынесло на встречную полосу, где она опрокинулась и "потеряла" изотермический фургон, из которого на проезжую часть высыпались бутылки с молочными продуктами.
По данным ГИБДД, предположительно в аварии пострадали два человека. На месте происшествия люди видели два экипажа скорой помощи.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил