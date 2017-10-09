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ДТП Происшествия

На Московском шоссе у Castorama после ДТП "Газель" опрокинулась на встречку

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, в пятом часу дня на Московском шоссе в районе гипермаркета Castorama произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и автомобиля Lada Granta, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ОГИБДД Самары.

Фото: предоставлено очевидцем

По предварительным данным полицейских, водитель "Газели" выезжал на Московское шоссе со стороны гипермаркета. Водители автомобилей, двигавшиеся по Московскому шоссе по первому и второму рядам, грузовик пропустили, а водитель Lada Granta, ехавший по третьему, столкнулся с ним.

Как сообщают очевидцы, от удара "Газель" вынесло на встречную полосу, где она опрокинулась и "потеряла" изотермический фургон, из которого на проезжую часть высыпались бутылки с молочными продуктами.

По данным ГИБДД, предположительно в аварии пострадали два человека. На месте происшествия люди видели два экипажа скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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