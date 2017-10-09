ДТП с Lada Granta и "Газелью" на Московском шоссе у гипермаркета Castorama повлекло трагедию

В понедельник, 9 октября, при ДТП на Московском шоссе, в районе гипермаркета Castorama, пострадал 24-летний водитель и погиб 20-летний пассажир автомобиля Lada Granta, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, примерно в 16:40 24-летний мужчина, управляя автомашиной "Газель", на 18-м километре Московское шоссе столкнулся с Lada Granta.
После ДТП водитель и пассажир Lada Granta были доставлены бригадой скорой помощи в лечебное учреждение и госпитализированы. Впоследствии пассажир легкового автомобиля скончался.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил