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ДТП с Lada Granta и "Газелью" на Московском шоссе у гипермаркета Castorama повлекло трагедию

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 октября, при ДТП на Московском шоссе, в районе гипермаркета Castorama, пострадал 24-летний водитель и погиб 20-летний пассажир автомобиля Lada Granta, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, примерно в 16:40 24-летний мужчина, управляя автомашиной "Газель", на 18-м километре Московское шоссе столкнулся с Lada Granta.

После ДТП водитель и пассажир Lada Granta были доставлены бригадой скорой помощи в лечебное учреждение и госпитализированы. Впоследствии пассажир легкового автомобиля скончался.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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