ДТП с Lada Granta и "Газелью" на Московском шоссе у гипермаркета Castorama повлекло трагедию

В понедельник, 9 октября, при ДТП на Московском шоссе, в районе гипермаркета Castorama, пострадал 24-летний водитель и погиб 20-летний пассажир автомобиля Lada Granta, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области