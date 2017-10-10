Гандбольная "Лада" победила подмосковную "Звезду" - 31:27

В понедельник, 9 октября, в своем шестом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде "Лада" встречалась со "Звездой".

Тольяттинские гандболистки одержали трудовую победу над "Звездой" - 31:27, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.