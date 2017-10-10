Гандбольная "Лада" победила подмосковную "Звезду" - 31:27

В понедельник, 9 октября, в своем шестом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде "Лада" встречалась со "Звездой".
Тольяттинские гандболистки одержали трудовую победу над "Звездой" - 31:27, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.
"Лада": Лагина (10/19=52%), Уткина (7/25=28%); Керчикова — 2, Какмоля, Кудрявцева, Дмитриева — 8, Ведёхина — 7/1 (2 мин.), Голец, Санникова — 5 (2 мин.), Щербак (2 мин.), Носикова — 1, Иванова — 1 (2 мин.), Новосёлова, Гафонова (2 мин.), Снопова — 5 (2 мин.), Тарасова — 2.