Самарец, которого судят за продажу военных билетов, уверяет, что никого в военкомате не знает

В Промышленном районном суде Самары подходит к концу рассмотрение уголовного дела Николая Сетяева, которого обвиняют в посредничестве по взяточничестве. Парню сейчас всего 19 лет.

В феврале 2017 г. в социальной сети "Вконтакте" Николаю написал Антон К. Он просил помочь ему получить военный билет без прохождения службы. Антон заканчивал университет, у него заканчивалась отсрочка от армии, а поскольку служить он не хотел, парень "кинул клич" по друзьям в соцсети с просьбой помочь найти человека, способного решить проблему. В числе прочих ему указали на Сетяева, которому Антон и написал в личные сообщения.

"Я ему отказал, но он продолжал названивать и написывать, совсем достал меня, — рассказал в суде Николай Сетяев. — Тогда я решил, что проще будет от него отделаться, если согласиться ему помочь. Посмотрел в интернете, сколько стоит военный билет и как его теоретически можно оформить. На самом деле у меня знакомых в военкомате нет, но я сказал Антону, что есть. Я сразу предупредил, что результат не гарантирую. На самом деле я хотел взять деньги, а потом через полгодика, ближе к сентябрю, вернуть их, сказав, что ничего не вышло".

Однако следствие считает иначе: Сетяев заверил Антона и его друга Андрея П., который также был заинтересован в получении военника, что у него есть знакомая врач Рита в военном комиссариате Самарской области, помощь которой будет стоить 125 тыс. руб. с человека. При этом 1 марта нужно отдать первую часть "взноса" — по 85 тыс. руб. с человека. После того, как молодые люди передали Сетяеву 170 тыс. руб., и он пересчитал банкноты, его задержали полицейские. Оказалось, что на тот момент Андрей и Антон действовали в рамках оперативного эксперимента.

"К сожалению, во время следствия не удалось установить предполагаемого конечного получателя взятки — ту самую Риту, о которой упоминал подсудимый, — рассказала старший помощник прокурора Промышленного района Елена Вагнер. — От дачи показаний во время следствия молодой человек отказался, воспользовавшись правом, данным ему Конституцией РФ, так что его версию событий мы услышали в суде впервые".

Николай Сетяев также пожаловался на давление со стороны оперативных сотрудников: по его словам, ему не позволили вызвать адвоката, заставили под диктовку написать явку с повинной, где вымышленное лицо Рита обрела "прописку" в военном комиссариате Советского района. Кроме того, молодой человек заявил, что ему до сих пор не отдали часть изъятых во время обыска вещей, в том числе ноутбук.

Чем закончится это дело, пока не ясно. С учетом того, что конечный получатель денег так и не был установлен, а подсудимый настаивает на том, что просто обманывал своих "клиентов", вполне возможно, что в судебных прениях, которые должны состояться уже на следующем заседании, сторона защиты будет просить о переквалификации его действий со статьи "посредничество во взяточничестве" на "мошенничество", что позволит значительно уменьшить срок наказания. Разобраться в обстоятельствах этого уголовного дела и вынести вердикт предстоит судье Промышленного районного суда Ирине Даниловой.