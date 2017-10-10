Масштабное возгорание сараев на ул. Советской Армии ликвидировали

Во вторник, 10 октября, в 14:36, полностью ликвидировали пожар на ул. Советской Армии в Самаре, где на большой площади горели сараи, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о загоревшихся сараях на ул. Советской Армии, ниже перекрестка с ул. Ново-Садовой поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:16.

Сначала площадь возгорания оценивалась в 150 кв. м. Но позже было установлено, что пожар охватил 200 кв. м.

В его тушении участвовали 22 человека, использовалось шесть единиц техники. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.