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Хоккей Спорт

"Ладья" в овертайме проиграла "Стальным Лисам" - 2:3

ТОЛЬЯТТИ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" встречалась со "Стальными Лисами" из Магнитогорска.

По сравнению с первым матчем тренеры команд внесли незначительные изменения в составы. В первом периоде обе команды создали немало моментов для взятия ворот, но отличиться удалось лишь форварду "Ладьи" Владимиру Журавлеву - 1:0.

Начало второго периода также осталось за хозяевами: Леонид Николенко проявил настойчивость у чужих ворот и был за это вознагражден - 2:0.

После этого инициативой прочно завладели магнитогорцы, и на 33-й минуте Егор Спиридонов с "пятака" отправил шайбу в ворота Арсения Никонорова - 2:1. На последних секундах периода гости и вовсе могли сравнять счет, но после мощного броска с убойной дистанции Никиты Герасимова шайба оказалась в ловушке у Никонорова.

А в третьем периоде преимущество уральцев стало еще более значительным, но сравняли они счет в результате ошибки хозяев в средней зоне: атаку 3 против 1 точным броском завершил Макар Токарев.

А победу уральцам в овертайме принес Егор Коробкин - 2:3, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

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