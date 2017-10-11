Спасатели эвакуировали из с. Рождествено больного мужчину

Во вторник, 10 октября, в с. Рождествено понадобилась срочная медицинская помощь 53-летнему мужчине с острым коронарным синдромом, сообщают в ПСС по Самарской области.
Уже через 25 минут спасатели доставили заболевшего на левый берег Волги и передали на территории спасательной станции бригаде врачей.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат