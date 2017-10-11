Спасатели эвакуировали из с. Рождествено больного мужчину

Во вторник, 10 октября, в с. Рождествено понадобилась срочная медицинская помощь 53-летнему мужчине с острым коронарным синдромом, сообщают в ПСС по Самарской области.

Уже через 25 минут спасатели доставили заболевшего на левый берег Волги и передали на территории спасательной станции бригаде врачей.