Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош со счетом 6:4, 6:4, пишет championat.com.
Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Уроженка Самары 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Тими 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с американкой Джаклин Како (Q), которая одолела австралийку Присциллу Хон (Q) со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5).
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!