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Кино Культура

"Треугольник" покажет новый фильм Франсуа Озона "Двуличный любовник"

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" 19 октября в 19:00 приглашает на премьеру фильма Франсуа Озона "Двуличный любовник" (Lʼamant double).

Франсуа Озон — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер, чьи фильмы отличаются острой сатирой и свободными взглядами на человеческую природу. Завоевал международную популярность благодаря фильмам "8 женщин" (2002) и "Бассейн" (2003).

Главную героиню в "Двуличном любовнике" сыграла актриса и бывшая топ-модель Марина Вакт. Это история о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии. Девушка обращается за помощью к привлекательному психотерапевту Полу, и результат лечения превосходит все ожидания: отношения выходят за рамки рабочих, Хлоя влюбляется в доктора и соглашается жить вместе. Однако у Пола есть собственные секреты, раскрывать которые он не спешит.

"Двуличный любовник" ― тонкая, искусная работа, в которой невооруженным глазом прослеживается стильное, авторское исполнение, даже несмотря на то, что режиссер откровенно не воспринимает ее всерьез (и призывает своих зрителей последовать его примеру). Его новый фильм — это фантазия не о сексуальном удовлетворении, а о сексуальном дополнении друг друга, и, возможно, ни один другой режиссер кроме Франсуа Озона не смог бы ее даже вообразить, не говоря уж о том, чтобы еще и столь мастерски изобразить", — пишет кинокритик Вадим Богданов.

В главных ролях снялись Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон. "Двуличный любовник" участвовал в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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