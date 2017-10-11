"Треугольник" покажет новый фильм Франсуа Озона "Двуличный любовник"

Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" 19 октября в 19:00 приглашает на премьеру фильма Франсуа Озона "Двуличный любовник" (Lʼamant double).

Франсуа Озон — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер, чьи фильмы отличаются острой сатирой и свободными взглядами на человеческую природу. Завоевал международную популярность благодаря фильмам "8 женщин" (2002) и "Бассейн" (2003).

Главную героиню в "Двуличном любовнике" сыграла актриса и бывшая топ-модель Марина Вакт. Это история о молодой француженке Хлое, страдающей от депрессии. Девушка обращается за помощью к привлекательному психотерапевту Полу, и результат лечения превосходит все ожидания: отношения выходят за рамки рабочих, Хлоя влюбляется в доктора и соглашается жить вместе. Однако у Пола есть собственные секреты, раскрывать которые он не спешит.

"Двуличный любовник" ― тонкая, искусная работа, в которой невооруженным глазом прослеживается стильное, авторское исполнение, даже несмотря на то, что режиссер откровенно не воспринимает ее всерьез (и призывает своих зрителей последовать его примеру). Его новый фильм — это фантазия не о сексуальном удовлетворении, а о сексуальном дополнении друг друга, и, возможно, ни один другой режиссер кроме Франсуа Озона не смог бы ее даже вообразить, не говоря уж о том, чтобы еще и столь мастерски изобразить", — пишет кинокритик Вадим Богданов.

В главных ролях снялись Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссет, Мириам Буайе, Доминик Реймон. "Двуличный любовник" участвовал в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля.