16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При ДТП на трассе Тольятти-Ягодное один человек погиб и один пострадал На ул. Мичурина в Самаре пожилой водитель насмерть сбил женщину на переходе ДТП с Lada Granta и "Газелью" на Московском шоссе у гипермаркета Castorama повлекло трагедию На Московском шоссе у Castorama после ДТП "Газель" опрокинулась на встречке В ДТП с участием трех машин под Сызранью погибли три человека

ДТП Происшествия

При ДТП на трассе Тольятти-Ягодное один человек погиб и один пострадал

ТОЛЬЯТТИ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати

В среду, 11 октября, утром на автодороге Тольятти-Ягодное произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и иномарки, предположительно, Hyundai Solaris, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб человек, находившийся в "четверке". Еще одному пострадавшему, находившемуся в иномарке, оказывали помощь врачи тольяттинской "скорой". Какие у него травмы, сейчас неизвестно.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, при ДТП отечественную легковушку отбросило на обочину. Погибшего человека из ее салона доставали спасатели. А на иномарке имелся логотип такси.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Вася Пупков 27 сентября 2017 18:38 В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые

Факир Кукуев 10 сентября 2017 14:36 В Самаре на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича Lada Priora врезалась в столб, водитель погиб

Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.

Мой Мотоблок 29 августа 2017 14:51 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.

Светлана Петрова 06 августа 2017 06:16 УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5