При ДТП на трассе Тольятти-Ягодное один человек погиб и один пострадал

В среду, 11 октября, утром на автодороге Тольятти-Ягодное произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и иномарки, предположительно, Hyundai Solaris, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб человек, находившийся в "четверке". Еще одному пострадавшему, находившемуся в иномарке, оказывали помощь врачи тольяттинской "скорой". Какие у него травмы, сейчас неизвестно.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, при ДТП отечественную легковушку отбросило на обочину. Погибшего человека из ее салона доставали спасатели. А на иномарке имелся логотип такси.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил