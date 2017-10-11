Олег Ланин сыграл за молодежную сборную России

Полузащитник "Крыльев Советов" Олег Ланин провел на поле все 90 минут в игре молодежной сборной России с командой Сербии в рамках отбора к Чемпионату Европы 2019, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Россияне уступили в гостевом матче — 2:3, при этом дважды сравнивая счет по ходу игры.

Свой следующий матч в отборе сборная России проведет 10 ноября на выезде с Арменией. Россияне имеют 7 очков после четырех игр.