В Самаре водитель "Волги" сбил на переходе ребенка

Во вторник, 10 октября, около 16:20, в Самаре произошло ДТП с участием 59-летнего водителя "Волги", который ехал по Московскому шоссе со стороны 23-го км в направлении ул. Банной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, на регулируемом пешеходном переходе напротив дома № 19 в Первом квартале пос. Мехзавод при включении разрешающего сигнала светофора автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая завершала переход перекрестка.

После аварии девочку доставили в лечебное учреждение с ушибами мягких тканей головы, левого локтя, обоих коленей и грудной клетки. После оказания помощи ее отпустили домой.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.