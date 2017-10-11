Мужчина из Ставропольского района заплатит штраф за нападение на полицейского

В Ставропольском районе суд вынес приговор 49-летнему мужчине, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, 28 июля 2017 г., около 19:10 мужчина сообщил по телефону "112" о том, что на территории СНТ "Приморское" живут иностранцы. Прибывший к заявителю участковый предложил мужчине дать объяснения по поводу сообщения о преступлении.
Однако пьяный мужчина отказался объяснять что-либо. А после вручения мужчине повестки о явке в отдел полиции он схватил правоохранителя руками за шею и сдавил ее.
В суде мужчина полностью признал вину. В итоге ему назначили штраф 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их