Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу США Джаклин Како со счетом 7:6 (7:3), 6:1, сообщает championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Анастасия совершила три двойные ошибки и реализовала пять из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, одна двойная ошибка и три брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Павлюченкова поспорит с Винус Уильямс (США).