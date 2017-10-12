В Самаре стартовали работы по установке светофора у "Вива Лэнда"

В Самаре начались работы по установке светофора на пересечении пр. Кирова и ул. Победы, сообщает Самарадортранссигнал.

"Осталась опора, которую надо ставить по согласованию с ТТУ. В пятницу планируем начать работы по прокладке кабеля", — пишет "Дорсигнал" в своем аккаунте в Twitter.

Также в сообщении уточняется, что некоторое время займет и процедура согласования перед включением светофора.

Напомним, ранее сообщалось, что светофор также появится на пересечении улиц Победы и Каховской. Заказчиком работ выступает самарский департамент городского хозяйства и экологии. Стоимость работ оценивается в 1,3 млн рублей.