Более 5 тыс. волонтеров будут работать на Всемирном фестивале молодежи и студентов

В четверг, 12 октября, в Сочи состоялось торжественное открытие волонтерского городка Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС 2017).

В церемонии приняли участие пять тысяч добровольцев из 85 регионов России, которые произнесли специальную "Клятву волонтера". Они пообещали помогать участникам и гостям фестиваля, быть единой командой, не бояться трудностей и улыбаться при любой погоде.

По словам руководителя дирекции по работе с волонтерами ВФМС 2017 Анны Захматовой, на фестиваль приехали лучшие из лучших.

"В Московской области, например, конкурс доходил до 30 человек на место. А в среднем по стране он составлял семь человек на место — как в хороший вуз", — рассказала Анна Захматова.

В течение нескольких дней после приезда в Сочи представители волонтерского корпуса проходили обучение. Занятия были направлены на то, чтобы подготовить добровольцев для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач. По словам организаторов ВФМС, до официального открытия добровольцы также пройдут финальные этапы подготовки к работе на объектах.

Среди них есть и те, кто уже не в первый раз участвует в масштабных мероприятиях, в том числе и на территории Сочи.

"Я был участником фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве, еще будучи студентом. Видна огромная разница, новейшие технологии, масштабность и уровень организации. Мы ожидаем, что фестиваль окажет большое влияние на обстановку в стране, может, даже на политическую, но приехали люди самых разных направлений, взглядов", — отметил волонтер Анатолий Яночкин.

Помимо работы на функциональных направлениях, волонтеров ВФМС ждет насыщенная культурная и спортивная программа в местах проживания: конкурс "Минута славы", национальные вечера, участие в презентации регионов, забегах, а также дополнительных образовательных мастер-классах от представителей добровольческого движения из России и зарубежных стран.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5 тыс. человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.