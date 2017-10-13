16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Уфе подведены итоги окружного слета поисковых отрядов "Никто не забыт" В Уфе Игорь Паньшин встретился с грантополучателями молодежного форума "iВолга" Поисковые отряды Самарской области представили регион на окружном слете "Никто не забыт" Самарские волонтеры отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи На Всемирный фестиваль молодежи и студентов отправятся 125 участников от Самарской области

Молодежная политика Общество

Более 5 тыс. волонтеров будут работать на Всемирном фестивале молодежи и студентов

КРАСНОДАР. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати

В четверг, 12 октября, в Сочи состоялось торжественное открытие волонтерского городка Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС 2017).

В церемонии приняли участие пять тысяч добровольцев из 85 регионов России, которые произнесли специальную "Клятву волонтера". Они пообещали помогать участникам и гостям фестиваля, быть единой командой, не бояться трудностей и улыбаться при любой погоде.

По словам руководителя дирекции по работе с волонтерами ВФМС 2017 Анны Захматовой, на фестиваль приехали лучшие из лучших.

"В Московской области, например, конкурс доходил до 30 человек на место. А в среднем по стране он составлял семь человек на место — как в хороший вуз", — рассказала Анна Захматова.

В течение нескольких дней после приезда в Сочи представители волонтерского корпуса проходили обучение. Занятия были направлены на то, чтобы подготовить добровольцев для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач. По словам организаторов ВФМС, до официального открытия добровольцы также пройдут финальные этапы подготовки к работе на объектах.
Среди них есть и те, кто уже не в первый раз участвует в масштабных мероприятиях, в том числе и на территории Сочи.

"Я был участником фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве, еще будучи студентом. Видна огромная разница, новейшие технологии, масштабность и уровень организации. Мы ожидаем, что фестиваль окажет большое влияние на обстановку в стране, может, даже на политическую, но приехали люди самых разных направлений, взглядов", — отметил волонтер Анатолий Яночкин.

Помимо работы на функциональных направлениях, волонтеров ВФМС ждет насыщенная культурная и спортивная программа в местах проживания: конкурс "Минута славы", национальные вечера, участие в презентации регионов, забегах, а также дополнительных образовательных мастер-классах от представителей добровольческого движения из России и зарубежных стран.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.  Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5 тыс. человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Оренбурге подвели итоги первых двух дней окружной военно-спортивной игры "Зарница Поволжья"

В Оренбурге подвели итоги первых двух дней окружной военно-спортивной игры "Зарница Поволжья"

Завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017"

Завершился молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017"

На форуме ПФО "iВолга" прошла защита проектов-претендентов на получение грантов первой степени

На форуме ПФО "iВолга" прошла защита проектов-претендентов на получение грантов первой степени

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5