Более 5 тыс. волонтеров будут работать на Всемирном фестивале молодежи и студентов

В четверг, 12 октября, в Сочи состоялось торжественное открытие волонтерского городка Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС 2017).
В церемонии приняли участие пять тысяч добровольцев из 85 регионов России, которые произнесли специальную "Клятву волонтера". Они пообещали помогать участникам и гостям фестиваля, быть единой командой, не бояться трудностей и улыбаться при любой погоде.
По словам руководителя дирекции по работе с волонтерами ВФМС 2017 Анны Захматовой, на фестиваль приехали лучшие из лучших.
"В Московской области, например, конкурс доходил до 30 человек на место. А в среднем по стране он составлял семь человек на место — как в хороший вуз", — рассказала Анна Захматова.
В течение нескольких дней после приезда в Сочи представители волонтерского корпуса проходили обучение. Занятия были направлены на то, чтобы подготовить добровольцев для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач. По словам организаторов ВФМС, до официального открытия добровольцы также пройдут финальные этапы подготовки к работе на объектах.
Среди них есть и те, кто уже не в первый раз участвует в масштабных мероприятиях, в том числе и на территории Сочи.
"Я был участником фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве, еще будучи студентом. Видна огромная разница, новейшие технологии, масштабность и уровень организации. Мы ожидаем, что фестиваль окажет большое влияние на обстановку в стране, может, даже на политическую, но приехали люди самых разных направлений, взглядов", — отметил волонтер Анатолий Яночкин.
Помимо работы на функциональных направлениях, волонтеров ВФМС ждет насыщенная культурная и спортивная программа в местах проживания: конкурс "Минута славы", национальные вечера, участие в презентации регионов, забегах, а также дополнительных образовательных мастер-классах от представителей добровольческого движения из России и зарубежных стран.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5 тыс. человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.
Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.