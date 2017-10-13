Самарская делегация отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Делегация Самарской области 12 октября стартовала в Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября. Погрузив в купе свои чемоданы, ребята провели коллективную зарядку на перроне у вагона.

В этом году на Всемирный фестиваль в Сочи собираются 20 тыс. молодых людей, а также 5 тыс. волонтеров из более 180 стран мира. Самарскую область представят 125 участников, а также 90 волонтеров, которые в Олимпийском парке уже готовятся к приезду гостей.

"Ребята, которые сегодня отправились в Сочи, это победители различных соревнований международного уровня, спортсмены, ученые, деятели культуры и искусства, общественные деятели. Там они будут работать на 13 площадках по направлениям социально-экономического развития. Это образование и наука, экология и здоровье, международная безопасность и другие. И вместе со сверстниками из других стран совместно будут искать пути решения проблем, которые стоят перед всем мировым сообществом. Для ребят это возможность пообщаться с ведущими деятелями науки, политики. Это нобелевские лауреаты, директора транснациональных корпораций, члены правительств разных государств. К слову, практически все члены Правительства Российской Федерации посетят Сочи в это время. Это малая доля тех людей, которые будут выступать и общаться с ребятами на равных", — рассказал врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев.

В первые дни фестиваля ожидается приезд врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он посетит выставочный стенд региона, проведет встречу с самарской делегацией, примет участие в открытии фестиваля.

"Я хочу найти единомышленников, людей которым интересны медиа не только в России, но и в других странах мира. Перенять знания и опыт, который есть у иностранных ребят. Фестиваль — это место, где можно реализовать себя в любом направлении, достаточно просто выйти из номера и начать работать", — поделился участник предстоящего фестиваля Иван Кистанов.