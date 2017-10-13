Врачи самарской "скорой" спасали раненного ножом в руку мужчину

В четверг, 12 октября, в восьмом часу вечера, в квартире на ул. Фадеева в Самаре понадобилась помощь 31-летнему мужчине с ножевым ранением предплечья, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.