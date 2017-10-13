Врачи самарской "скорой" спасали раненного ножом в руку мужчину

В четверг, 12 октября, в восьмом часу вечера, в квартире на ул. Фадеева в Самаре понадобилась помощь 31-летнему мужчине с ножевым ранением предплечья, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат