"Крылья Советов-2" проиграли "Волге" – 0:3

В пятницу, 13 октября, в очередном матче 14-го тура Первенства ПФЛ "Крылья Советов-2" на третьем поле "Металлурга" принимали ульяновскую "Волгу".
Самарцы "всухую" проиграли встречу - 0:3, сообщает официальный сайт клуба.
Владимир Казаков, главный тренер команды "Крылья Советов-2" :
– Мы не заслуживали такого поражения. Игра была динамичная. У нас были хорошие атаки. Мы не довели их до гола, что обидно. Пропустили необязательный стандарт, хотя готовились к ним. Нам есть, над чем поработать. Во втором тайме мы взвинтили темп, нужно было отыгрываться. И ребята торопились не там, где нужно. В связи с этим случались необоснованные потери. Соперник перехватывал мяч, давление у нас не получалось из-за этого. К сожалению.
"Крылья Советов-2": 51 Любаков, 42 Тихонов, 89 Масальский, 53 Столяров, 55 Богомолов, 79 Ермолаев, 58 Ежов, 92 Дмитрюк (70 Набатов, 63') (52 Смирнов, 84'), 59 Шамаев, 47 Косарев, 87 Бобёр (78 Киселев, 60').