"Крылья Советов-2" проиграли "Волге" – 0:3

В пятницу, 13 октября, в очередном матче 14-го тура Первенства ПФЛ "Крылья Советов-2" на третьем поле "Металлурга" принимали ульяновскую "Волгу".

Самарцы "всухую" проиграли встречу - 0:3, сообщает официальный сайт клуба.

Владимир Казаков, главный тренер команды "Крылья Советов-2" :

– Мы не заслуживали такого поражения. Игра была динамичная. У нас были хорошие атаки. Мы не довели их до гола, что обидно. Пропустили необязательный стандарт, хотя готовились к ним. Нам есть, над чем поработать. Во втором тайме мы взвинтили темп, нужно было отыгрываться. И ребята торопились не там, где нужно. В связи с этим случались необоснованные потери. Соперник перехватывал мяч, давление у нас не получалось из-за этого. К сожалению.