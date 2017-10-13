Самарские спортсмены выиграли финал Кубка России по мини-гольфу

В Ейске (Краснодарский край) состоялся финал Кубка России по мини-гольфу, собравший лучших спортсменов страны.

В соревнованиях среди мужчин и женщин победу одержали гольфисты Самарской области. У мужчин победу одержал Игорь Пантелимонов (Самара). У женщин весь пьедестал почета заняли представительницы Самарской области: первое место - Валерия Фризен (Самара), второе место - Дарья Чикина (Тольятти), третье место - Тамара Романишина (Тольятти), сообщает министерство спорта Самарской области.



Владимир Фесенко, директор самарской областной Федерации развития гольфа:

- Прошедший сезон стал самым успешным для самарской областной федерации развития гольфа в год её десятилетнего юбилея. Помимо золота финала Кубка России у нас были и другие яркие результаты. Золото Елены Суконниковой, серебро Тимура Рамазанова и бронза Дарьи Чикиной на первенстве России, который состоялся в мае. На чемпионате России в июле золото выиграли Елена Суконникова и Игорь Пантелимонов. На первенстве Европы в Швеции в сборной России из 4 игроков 3 представляли Самарскую область, была завоевана бронза. Безусловно, достичь таких результатов было бы невозможно без широкой поддержки, в первую очередь, министерства спорта Самарской области, руководства учебных заведений Самары и Тольятти, в том числе ДЮСШ № 7 г. о. Самары. С такой поддержкой Самара по праву становится центром мини-гольфа в России, и строит планы на Европу.