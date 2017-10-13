Самарские спортсмены выиграли финал Кубка России по мини-гольфу

В Ейске (Краснодарский край) состоялся финал Кубка России по мини-гольфу, собравший лучших спортсменов страны.
В соревнованиях среди мужчин и женщин победу одержали гольфисты Самарской области. У мужчин победу одержал Игорь Пантелимонов (Самара). У женщин весь пьедестал почета заняли представительницы Самарской области: первое место - Валерия Фризен (Самара), второе место - Дарья Чикина (Тольятти), третье место - Тамара Романишина (Тольятти), сообщает министерство спорта Самарской области.
Владимир Фесенко, директор самарской областной Федерации развития гольфа:
- Прошедший сезон стал самым успешным для самарской областной федерации развития гольфа в год её десятилетнего юбилея. Помимо золота финала Кубка России у нас были и другие яркие результаты. Золото Елены Суконниковой, серебро Тимура Рамазанова и бронза Дарьи Чикиной на первенстве России, который состоялся в мае. На чемпионате России в июле золото выиграли Елена Суконникова и Игорь Пантелимонов. На первенстве Европы в Швеции в сборной России из 4 игроков 3 представляли Самарскую область, была завоевана бронза. Безусловно, достичь таких результатов было бы невозможно без широкой поддержки, в первую очередь, министерства спорта Самарской области, руководства учебных заведений Самары и Тольятти, в том числе ДЮСШ № 7 г. о. Самары. С такой поддержкой Самара по праву становится центром мини-гольфа в России, и строит планы на Европу.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...