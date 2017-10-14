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ДТП Происшествия

Ночью в Самаре погибла пассажирка легковушки, врезавшейся в стоявший грузовик

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 октября, в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием 35-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2112, который около трех часов ночи ехал по улице Уральской со стороны Южного шоссе в направлении Новокуйбышеского шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он столкнулся со стоящим грузовым автомобилем марки МАN.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля ВАЗ с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент по факту ДТП полицейскими проводится проверка.

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