Ночью в Самаре погибла пассажирка легковушки, врезавшейся в стоявший грузовик

В субботу, 14 октября, в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием 35-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2112, который около трех часов ночи ехал по улице Уральской со стороны Южного шоссе в направлении Новокуйбышеского шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он столкнулся со стоящим грузовым автомобилем марки МАN.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля ВАЗ с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент по факту ДТП полицейскими проводится проверка.