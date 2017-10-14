На Всемирном фестивале молодежи и студентов начала работать выставка Самарской области

В субботу, 14 октября, в Олимпийском парке Сочи стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Крупнейшее событие в сфере международного молодежного взаимодействия соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.
На площадках ВФМС пройдет большое количество тренингов, мастер-классов, дискуссий и круглых столов.
Прекрасным дополнением фестиваля стала выставка регионов. Самарская область на своем стенде представила разработки крупных предприятий и образовательных учреждений. В числе экспонатов — интерактивный анатомический стол "Пирогов" - аппаратно-программный комплекс для виртуальной работы с трехмерной моделью человеческого тела.
Также представлен макет, строящегося этнографического комплекса "Парк дружбы народов" - уникальный архитектурный ансамбль, состоящий из национальных домов и подворий. Этот масштабный проект реализуется региональной общественной организацией "Союз народов Самарской области" на принципах частно-государственного партнерства. Он создается ради укрепления дружбы народов в регионе. Его активное строительство началось ровно год назад. По замыслу, в парке представлена культура народов, которых по численности больше всего в Самарской области. Таким образом, было принято решение о возведении 22 национальных домов.
Абсолютно все детали масштабного проекта создаются в соответствии с национальными традициями народностей. Учитываются не только особенности домов и их убранство, но и подворья, где будут выставлены предметы быта, национальные костюмы и другие экспонаты.
"У нас запланирована большая программа фестиваля. Каждый день на выставке будет посвящен отдельной теме. 15 октября, в день торжественного открытия, мы будем разговаривать об истории и культуре Самарской области. Далее мы поговорим о промышленности и предпринимательстве, об образовании и науке, спорте, медицине, космосе и пр. Наш стенд сформирован таким образом, чтобы максимально показать достижения Самарской губернии", — прокомментировал руководитель регионального подготовительного комитета к ВФМС от Самарской области Дмитрий Камынин.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.