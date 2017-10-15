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На ВФМС Дмитрий Азаров обсудил с самарской делегацией вопросы молодежной политики и межэтнических отношений На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Дмитрий Азаров провел встречу с ребятами из Самарской области Дмитрий Азаров посетил выставочный стенд Самарской области на ВФМС-2017 в Сочи Дмитрий Азаров прибыл на ВФМС-2017 На железнодорожных путях в Кировском районе Самары столкнулись поезд и автомобиль

Губернатор Власть и политика

На ВФМС Дмитрий Азаров обсудил с самарской делегацией вопросы молодежной политики и межэтнических отношений

СОЧИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в олимпийском парке Сочи.

На ВФМС Дмитрий Азаров обсудил с самарской делегацией вопросы молодежной политики и межэтнических отношений На ВФМС Дмитрий Азаров обсудил с самарской делегацией вопросы молодежной политики и межэтнических отношений
Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава региона провел встречу с самарской делегацией участников. Попасть на ВФМС удостоились 125 ребят-жителей губернии.

Встреча прошла в формате живого общения — Дмитрию Азарову задали множество вопросов, касающихся развития спорта, образования, бизнеса, кадровой политики, международных отношений в Самарской области.

Участница делегации Мария Ревзанова предложила главе региона активно развивать в губернии международное сотрудничество. В пример она привела, наработанный опыт в рамках молодежного фестиваля Приволжского федерального округа "iВолга".

"В этом году на "iВолгу" приехали представители 21 страны. Мы до сих пор продолжаем поддерживать с ними отношения.  Как вы смотрите на проведение отдельного международного фестиваля в Самарской губернии?" — задала вопрос девушка Дмитрию Азарову.

В первую очередь, глава региона отметил большой потенциал "iВолги".

" "iВолга" у нас стала замечательной традицией. Форум внесен в реестр общегосударственных мероприятий. Я вижу в "iВолге" колоссальный потенциал. Там представлено огромное количество классных проектов, которые уже реализованы. Конечно, если мы пригласим иностранных ребят, у нас появятся предпосылки более активно развиваться", — сказал глава региона.

Также в ходе встречи был поднят вопрос о важности межэтнических отношений. Участник Ринат Сказиев поинтересовался, есть ли в регионе специалисты в данном направлении.

"Потребность в таких специалистах есть. К полномочиям муниципалитетов относится и ряд задач в рамках межэтнических отношений. Конечно, нам нужны люди, обладающими профессиональными знаниями. И это проблема не только нашей губернии, но и всей страны, — обозначил Дмитрий Азаров. — В Самарской области никогда не было межэтнических проблем и не будет, если мы продолжим сохранять мир между представителями разных национальностей. Чем больше мы знаем о культуре разных народов, тем меньше страхов и конфликтов будет в мире, а значит, больше любви и взаимоуважения".

По итогам встречи Дмитрий Азаров признался, что самым важным событием дня стала именно встреча с самарской делегацией.

"Наши ребята замечательные, талантливые, яркие люди, уже добившиеся успеха в своей жизни и профессии. От них я ждал и услышал идеи, рассказы о своих проектах, которые не просто можно реализовать, это надо делать в самое ближайшее время. И делать мы это будем вместе. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы талантливые, ответственные молодые люди вместе с нами формировали будущее и настоящее региона", — прокомментировал глава области.

По признанию самих участников, встреча с Дмитрием Азаровым прошла очень интересно и продуктивно.
"Очень здорово, что у Дмитрия Игоревича было время встретиться с ребятами из Самарской области. Беседа прошла неформально, без каких-либо заготовок и ограничений. У нас был живой диалог в течение часа. Очень приятно, что глава региона, несмотря на то что совсем недавно вступил в должность, владеет всей информацией и понимает темы, которые волнуют молодежь", — поделился впечатлениям участник самарской делегации Сергей Бурцев.

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