На ВФМС Дмитрий Азаров обсудил с самарской делегацией вопросы молодежной политики и межэтнических отношений

В воскресенье, 15 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходит в олимпийском парке Сочи.
Глава региона провел встречу с самарской делегацией участников. Попасть на ВФМС удостоились 125 ребят-жителей губернии.
Встреча прошла в формате живого общения — Дмитрию Азарову задали множество вопросов, касающихся развития спорта, образования, бизнеса, кадровой политики, международных отношений в Самарской области.
Участница делегации Мария Ревзанова предложила главе региона активно развивать в губернии международное сотрудничество. В пример она привела, наработанный опыт в рамках молодежного фестиваля Приволжского федерального округа "iВолга".
"В этом году на "iВолгу" приехали представители 21 страны. Мы до сих пор продолжаем поддерживать с ними отношения. Как вы смотрите на проведение отдельного международного фестиваля в Самарской губернии?" — задала вопрос девушка Дмитрию Азарову.
В первую очередь, глава региона отметил большой потенциал "iВолги".
" "iВолга" у нас стала замечательной традицией. Форум внесен в реестр общегосударственных мероприятий. Я вижу в "iВолге" колоссальный потенциал. Там представлено огромное количество классных проектов, которые уже реализованы. Конечно, если мы пригласим иностранных ребят, у нас появятся предпосылки более активно развиваться", — сказал глава региона.
Также в ходе встречи был поднят вопрос о важности межэтнических отношений. Участник Ринат Сказиев поинтересовался, есть ли в регионе специалисты в данном направлении.
"Потребность в таких специалистах есть. К полномочиям муниципалитетов относится и ряд задач в рамках межэтнических отношений. Конечно, нам нужны люди, обладающими профессиональными знаниями. И это проблема не только нашей губернии, но и всей страны, — обозначил Дмитрий Азаров. — В Самарской области никогда не было межэтнических проблем и не будет, если мы продолжим сохранять мир между представителями разных национальностей. Чем больше мы знаем о культуре разных народов, тем меньше страхов и конфликтов будет в мире, а значит, больше любви и взаимоуважения".
По итогам встречи Дмитрий Азаров признался, что самым важным событием дня стала именно встреча с самарской делегацией.
"Наши ребята замечательные, талантливые, яркие люди, уже добившиеся успеха в своей жизни и профессии. От них я ждал и услышал идеи, рассказы о своих проектах, которые не просто можно реализовать, это надо делать в самое ближайшее время. И делать мы это будем вместе. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы талантливые, ответственные молодые люди вместе с нами формировали будущее и настоящее региона", — прокомментировал глава области.
По признанию самих участников, встреча с Дмитрием Азаровым прошла очень интересно и продуктивно.
"Очень здорово, что у Дмитрия Игоревича было время встретиться с ребятами из Самарской области. Беседа прошла неформально, без каких-либо заготовок и ограничений. У нас был живой диалог в течение часа. Очень приятно, что глава региона, несмотря на то что совсем недавно вступил в должность, владеет всей информацией и понимает темы, которые волнуют молодежь", — поделился впечатлениям участник самарской делегации Сергей Бурцев.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.