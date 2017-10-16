Под Саратовом уснувший водитель самарской "Газели" протаранил внедорожник

В понедельник, 16 октября, в 6:30 на 270 км автодороги "Сызрань-Волгоград" 35-летний водитель грузовой "Газели" с госномерами 163 региона выехал на встречную полосу и протаранил Toyota Land Cruiser с госномерами 34 региона (Волгоградская область) под управлением 42-летнего мужчины.

От удара у мини-грузовика вылетел передний мост, иномарка также получила серьезные повреждения передней части кузова. По предварительным данным, управлявший "Газелью" автомобилист уснул за рулем.

В результате происшествия обоих водителей госпитализировали в больницу. Кроме того, из внедорожника в медучреждение доставили взрослого пассажира и 10-летнего ребенка, пишет sarnovosti.ru.