Под Саратовом уснувший водитель самарской "Газели" протаранил внедорожник

В понедельник, 16 октября, в 6:30 на 270 км автодороги "Сызрань-Волгоград" 35-летний водитель грузовой "Газели" с госномерами 163 региона выехал на встречную полосу и протаранил Toyota Land Cruiser с госномерами 34 региона (Волгоградская область) под управлением 42-летнего мужчины.
От удара у мини-грузовика вылетел передний мост, иномарка также получила серьезные повреждения передней части кузова. По предварительным данным, управлявший "Газелью" автомобилист уснул за рулем.
В результате происшествия обоих водителей госпитализировали в больницу. Кроме того, из внедорожника в медучреждение доставили взрослого пассажира и 10-летнего ребенка, пишет sarnovosti.ru.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил