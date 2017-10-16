В с. Екатериновка случайно подстрелили двух мужчин

В пятницу, 14 октября, в 1:30, в больницу Кинель-Черкасс с огнестрельным ранением грудной клетки обратились двое мужчин 29 и 23 лет. Обоих госпитализировали, сообщает источник в правоохранительных органах.

Как установили силовики, ранения пострадавшие получили в поле недалеко от с. Екатериновка. В них случайно попал 37-летний мужчина, стрелявший из своего карабина. По факту случившегося ведется проверка. Полиция устанавливает подробности произошедшего.