В с. Екатериновка случайно подстрелили двух мужчин

В пятницу, 14 октября, в 1:30, в больницу Кинель-Черкасс с огнестрельным ранением грудной клетки обратились двое мужчин 29 и 23 лет. Обоих госпитализировали, сообщает источник в правоохранительных органах.
Как установили силовики, ранения пострадавшие получили в поле недалеко от с. Екатериновка. В них случайно попал 37-летний мужчина, стрелявший из своего карабина.
По факту случившегося ведется проверка. Полиция устанавливает подробности произошедшего.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат