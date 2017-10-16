16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани из окна на втором этаже выпал ребенок Из с. Рождествено эвакуирован мужчина с повторным инфарктом В Приволжском районе на Волге спасены два рыбака Взрывом самодельного устройства в тольяттинской квартире занялись полицейские В Тольятти мужчина, собиравший пиротехническое устройство, лишился пальцев

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Сызрани из окна на втором этаже выпал ребенок

СЫЗРАНЬ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 41
Версия для печати

Во пятницу, 13 октября, в Сызрани из окна на втором этаже дома № 27а на ул. Гагарина выпал ребенок.

Полуторагодовалую девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, ребенок выпал, когда матери не было в комнате.

В связи с произошедшим ведется проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gennady Xxx 05 сентября 2017 16:36 В самарской школе обрушилась штукатурка с потолка

Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!

Татьяна Чернова 04 сентября 2017 20:36 В пос. Мехзавод женщина упала с пятого этажа

Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...

Вячеслав ? 11 августа 2017 18:19 Из реки Большой Иргиз в с. Пестравка извлекли тело мужчины

Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.

Алекс Меломан 11 августа 2017 10:41 В Самаре пропал пенсионер, которого с травмой головы отправили из Пироговки в больницу им. Середавина своим ходом

Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.

Вахаг Варданян 30 июля 2017 23:05 Из Волги в районе Ленинградского спуска извлекли тело молодого человека

Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5