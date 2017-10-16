В Сызрани из окна на втором этаже выпал ребенок

Во пятницу, 13 октября, в Сызрани из окна на втором этаже дома № 27а на ул. Гагарина выпал ребенок.
Полуторагодовалую девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, ребенок выпал, когда матери не было в комнате.
В связи с произошедшим ведется проверка.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат