В Сызрани из окна на втором этаже выпал ребенок

Во пятницу, 13 октября, в Сызрани из окна на втором этаже дома № 27а на ул. Гагарина выпал ребенок.

Полуторагодовалую девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и тупой травмой живота. Как сообщает источник в правоохранительных органах, ребенок выпал, когда матери не было в комнате. В связи с произошедшим ведется проверка.