Пропавшего пенсионера нашли мертвым в колодце одного из новокуйбышевских дворов

В субботу, 14 октября, во дворе на ул. Болдинской, 50 в Новокуйбышевске в колодце было найдено тело 80-летнего пенсионера без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, мужчина проживал в том же здании и страдал психоневрологическим заболеванием. 30 сентября он ушел из дома и не вернулся.

По факту произошедшего силовики ведут проверку. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.