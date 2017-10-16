Пропавшего пенсионера нашли мертвым в колодце одного из новокуйбышевских дворов

В субботу, 14 октября, во дворе на ул. Болдинской, 50 в Новокуйбышевске в колодце было найдено тело 80-летнего пенсионера без внешних признаков насильственной смерти.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, мужчина проживал в том же здании и страдал психоневрологическим заболеванием. 30 сентября он ушел из дома и не вернулся.
По факту произошедшего силовики ведут проверку. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат