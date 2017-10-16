Суд оправдал бывшего вице-президента Волго-Камского банка Олега Назарова

В понедельник, 16 октября, Ленинский районный райсуд Самары оправдал бывшего вице-президента Волго-Камского банка Олега Назарова, которого обвиняли в злоупотребления полномочиями и мошенничестве.

Напомним, В ноябре 2013 г. у Волго-Камского банка отозвали лицензию, было открыто конкурсное производство, продолжающееся до сих пор. Размер задолженности перед кредиторами на май 2017 г., по данным АСВ, составлял 5,8 млрд рублей. По данным на то же время, кредиторы первой очереди уже получили 733 млн рублей.

В мае 2014 г. в отношении Олега Назарова возбудили уголовное дело по двум эпизодам злоупотребления полномочиями. Позже по этой статье появился еще один эпизод. Кроме того, в отношении него возбудили еще и уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

21 июля 2017 г. судья Роман Булыгин возобновил рассмотрение дела Олега Назарова из-за того, что во время судебного следствия защита указала, что в материалах дела есть расходные ордера, которые не подписывал обвиняемый. Таких документов оказалось более 30.

Они были подписаны другим вице-президентом банка Бирюковым. Ордера были выписаны на имя некоего Шапошникова, которого обвинение представляет как лицо, аффилированное Назарову. Адвокат же заявлял, что подсудимый даже не вел то направление в работе ВКБ, по которому из банка были выведены активы, и потому не мог участвовать в этом.