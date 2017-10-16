"Ладья" проиграла второй матч "Алтаю" — 4:3

В понедельник, 16 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" в Усть-Каменогорске встречалась с "Алтаем".
Начало второго матча сложилось удачно для гостей: уже через 9 секунд после стартового вбрасывания волжане получили большинство (распорядиться им, впрочем, они не смогли), а на 4-й минуте Владимир Журавлев вывел вперед "Ладью" (0:1). Но в середине периода Никита Писмаркин сравнял счет — 1:1.
А вот второй период остался за хозяевами, забросившими две шайбы в ворота Арсения Никонорова (отличились Никита Назаренко и Алексей Соловьев) — 3:1.
В начале третьего периода Анатолий Шишов увеличил преимущество "Алтая" до трех шайб — 4:1. И все, чего удалось добиться тольяттинцам — сократить отставание до минимума после точных бросков Даниила Валиуллова и Алексея Сыромятникова — 4:3.
"Алтай" одержал первую победу в истории соперничества двух команд: все пять предыдущих матчей завершились выигрышами "Ладьи", сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Да, в продаже будут абонементы