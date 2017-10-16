"Ладья" проиграла второй матч "Алтаю" — 4:3

В понедельник, 16 октября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" в Усть-Каменогорске встречалась с "Алтаем".

Начало второго матча сложилось удачно для гостей: уже через 9 секунд после стартового вбрасывания волжане получили большинство (распорядиться им, впрочем, они не смогли), а на 4-й минуте Владимир Журавлев вывел вперед "Ладью" (0:1). Но в середине периода Никита Писмаркин сравнял счет — 1:1.

А вот второй период остался за хозяевами, забросившими две шайбы в ворота Арсения Никонорова (отличились Никита Назаренко и Алексей Соловьев) — 3:1.

В начале третьего периода Анатолий Шишов увеличил преимущество "Алтая" до трех шайб — 4:1. И все, чего удалось добиться тольяттинцам — сократить отставание до минимума после точных бросков Даниила Валиуллова и Алексея Сыромятникова — 4:3.



"Алтай" одержал первую победу в истории соперничества двух команд: все пять предыдущих матчей завершились выигрышами "Ладьи", сообщает официальный сайт клуба.