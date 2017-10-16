Делегация из Самарской области приняла участие в торжественной церемонии открытия ВФМС

В воскресенье, 15 октября, в Сочи президент России Владимир Путин открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Глава государства отметил, что сочинский фестиваль является самым представительным за всю его историю. В Олимпийском парке Сочи собрались около 30 тыс. молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

"Семь десятилетий назад состоялся первый фестиваль. Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта способны растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось. Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий… Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха. Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы", — отметил Владимир Путин.

На церемонии открытия фестиваля побывали и участники, приехавшие в Сочи из Самарской области.

"Меня невероятно вдохновила церемония открытия. Посмотрев на героев перформанса, понимаешь, что человеческие силы бесконечны, и каждый из нас способен изменить мир, преобразить его, начав с себя, своего дома, своего города. Огромным подарком стало поздравление президента России Владимира Владимировича Путина. Его выступление весь "Большой" — а это более 8 тыс. человек со всего мира — слушал стоя, и для меня это стало очень показательным. Хотелось бы, чтобы весь импульс, который мы получили на церемонии открытия, чтобы его хватило не только на время фестиваля, но и на будущее", — рассказала волонтер-атташе делегации Самарской области Светлана Воротникова.

На торжественной церемонии присутствовал и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.