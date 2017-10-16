Разрешение на строительство будут выдавать через МФЦ

К концу года перечень услуг МФЦ расширится. Об этом рассказал представитель департамента государственного управления администрации губернатора области Николай Кабытов.

Вопрос обсуждался в понедельник, 16 октября, в рамках заседания комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы.

Программа по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг рассчитана на 2014–2018 гг. Основные ее задачи — оптимизировать предоставление госуслуг, создать в регионе сеть МФЦ, проводить регулярный мониторинг качества предоставляемых услуг.

По словам Николая Кабытова, за весь срок реализации программы на развитие МФЦ будет выделено более 350 млн рублей. Сейчас многофункциональные центры работают в каждом городе и муниципальном районе. Услугами центров охвачено 92% граждан региона.

"По всей системе предоставления услуг время ожидания в очереди сократилось с 20 до 14 минут. Также вырос уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг", — пояснил Кабытов.

В 2018 году планируется открытие специализированных центров для предпринимателей и центров оказания услуг на базе кредитно-финансовых организаций. На территории области эти функции будет выполнять Промсвязьбанк.

Депутаты поинтересовались, не планируется ли задействовать МФЦ в выдаче разрешений на строительство. "Уже есть нормативные акты, которые предусматривают предоставление разрешения на базе МФЦ. К декабрю мы планируем решить все организационные вопросы и зарегистрировать данную услугу", — пояснил Кабытов.