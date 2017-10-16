Жители Октябрьского района Самары борются против застройки второй просеки

Жители Октябрьского района обратились в Самарскую губернскую думу с просьбой остановить застройку рекреационной зоны на Второй просеке. Вопрос рассматривался в понедельник, 16 октября, в рамках заседания комитета по местному самоуправлению.
По словам зампредседателя комитета Веры Поповой, речь идет о земельном участке за отелем "Ренессанс". "Депутаты гордумы несколько лет отстаивали этот участок, не допускали смены зонирования с Р (рекреационная зона) на Ц (зона делового центра). Последнее время в принципе существовала практика сохранения всех рекреационных зон", — пояснила Попова.
Однако, ситуация изменилась. "Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары перевела зонирование на Ц-3, которое дает возможность строительства здания до 25 этажа", — сказала депутат.
"Мы не можем не вмешаться в эту ситуацию. Создается опасный прецедент, который ставит под угрозу и другие рекреационные зоны", — считает Попова.
Депутат пояснила, что смена зонирования вступит в силу только после того, как ее одобрят депутаты городской думы.
"Мы направим в гордуму обращение с просьбой не переводить участок в Ц-3", — сказала Попова. Чтобы донести позицию до городских депутатов, Вера Попова лично будет присутствовать на заседании профильного комитета гордумы.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.