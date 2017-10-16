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Законотворчество Власть и политика

Жители Октябрьского района Самары борются против застройки второй просеки

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Октябрьского района обратились в Самарскую губернскую думу с просьбой остановить застройку рекреационной зоны на Второй просеке. Вопрос рассматривался в понедельник, 16 октября, в рамках заседания комитета по местному самоуправлению.

По словам зампредседателя комитета Веры Поповой, речь идет о земельном участке за отелем "Ренессанс". "Депутаты гордумы несколько лет отстаивали этот участок, не допускали смены зонирования с Р (рекреационная зона) на Ц (зона делового центра). Последнее время в принципе существовала практика сохранения всех рекреационных зон", — пояснила Попова.

Однако, ситуация изменилась. "Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары перевела зонирование на Ц-3, которое дает возможность строительства здания до 25 этажа", — сказала депутат.

"Мы не можем не вмешаться в эту ситуацию. Создается опасный прецедент, который ставит под угрозу и другие рекреационные зоны", — считает Попова.

Депутат пояснила, что смена зонирования вступит в силу только после того, как ее одобрят депутаты городской думы.

"Мы направим в гордуму обращение с просьбой не переводить участок в Ц-3", — сказала Попова. Чтобы донести позицию до городских депутатов, Вера Попова лично будет присутствовать на заседании профильного комитета гордумы.

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